Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby
27. 10. 2025 7:28 Zahraniční
Nedělní volby do části argentinského parlamentu jasně ovládla strana pravicového prezidenta Javiera Mileie. Ve volbách považovaných za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty získala přes 40 procent hlasů. Levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků.
01:08
Andrej Babiš dorazil na Hrad, s Pavlem budou jednat o vládě
Domácí27. 10. 2025 8:48
00:42
Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska
Zahraniční27. 10. 2025 7:34
01:11
Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby
Zahraniční27. 10. 2025 7:28
02:43
Chata z bývalé pily dostala i nové schody do patra
Lifestyle27. 10. 2025 0:06
02:51
Vnitřní nespokojenost nezakryjí ani šaty, ani make-up, říká Hanka Vagnerová
Společnost27. 10. 2025 0:06
00:50
Zima přichází. V Jizerských horách začalo sněžit
Domácí26. 10. 2025 18:38
01:21
Tunisané demonstrovali kvůli ekologické krizi v Gábesu
Zahraniční26. 10. 2025 17:40
00:57
Vondráček: Pokud Turek neobhájí své výroky, je to vážný problém
Domácí26. 10. 2025 16:02
02:49
V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová
Domácí26. 10. 2025 14:00
00:41
Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, tvořila se dlouhá kolona
Domácí26. 10. 2025 12:16
00:59
Slovenský poslanec Glück se zúčastnil oslav RT v Moskvě
Zahraniční26. 10. 2025 12:00
00:53
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří
Zahraniční26. 10. 2025 10:42
00:55
Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil
Zahraniční26. 10. 2025 10:16
03:14
Mladý pár objel Evropu dodávkou a vdechl život zanedbanému domku
Domácí26. 10. 2025 10:10
00:55
Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá
Domácí26. 10. 2025 9:40
01:01
Požár skladu s pyrotechnikou technikou provázely výbuchy
Domácí26. 10. 2025 9:32
03:31
Folklórní soubor Brněnský Valášek slaví 50 let existence
Domácí26. 10. 2025 9:24
01:23
Ruský noční útok na Kyjev si vyžádal tři oběti
Zahraniční26. 10. 2025 8:26
00:24
Trump chce nejdřív dohodu, až pak setkání s Putinem
Zahraniční26. 10. 2025 8:06
00:50