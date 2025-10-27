Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby

Zahraniční
Nedělní volby do části argentinského parlamentu jasně ovládla strana pravicového prezidenta Javiera Mileie. Ve volbách považovaných za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty získala přes 40 procent hlasů. Levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků.
video: Reuters
