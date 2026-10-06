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Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby

Zahraniční
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova, jedna z vůbec největších administrativních staveb světa, je přitom tak těžká, že se celá pomalu propadá do země.
video: TikTok/@Romania
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