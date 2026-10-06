Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby
6. 10. 2026 0:06 Zahraniční
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova, jedna z vůbec největších administrativních staveb světa, je přitom tak těžká, že se celá pomalu propadá do země.
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