Řeknu vše jen za milost od Trumpa, odbyla zákonodárce Epsteinova společnice
9. 2. 2026 20:42 Zahraniční
Někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová odmítla zodpovědět otázky amerických zákonodárců. Ti se snaží prošetřit, jak je možné, že Epstein mohl celá léta sexuálně zneužívat nezletilé dívky. Maxwellová se odvolala na pátý dodatek americké ústavy, který jí umožňuje vyhnout se odpovědím na otázky, jež by mohly být usvědčující. Ochotna vypovídat bude jen v případě, že jí prezident Donald Trump udělí milost.
