Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha
15. 10. 2025 16:40 Zahraniční
Ministr obrany USA Pete Hegseth ve středu v Bruselu oznámil, že závazky členských zemí NATO brzy přinesou zvýšení vojenských schopností pro Ukrajinu. Podpora bude realizována prostřednictvím programu PURL, který zajišťuje dodávky nových i skladových zbraní z USA financované zeměmi NATO.
