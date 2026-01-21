Demonstrace v Minnesotě proti násilí ze strany imigračních úředníků pokračují

Ministerstvo spravedlnosti USA v úterý předvolalo přední činitele státu Minnesota kvůli vyšetřování údajného maření práce imigračních agentů. Předvolání se týká úřadů guvernéra Tima Walze, starosty Minneapolis Jacoba Freye, generálního prokurátora Keitha Ellisona a dalších představitelů, kteří nešetří kritikou vůči masivnímu nasazení federálních složek při zátazích proti migrantům.
video: Reuters
