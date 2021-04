VIDEO: Přízraky minulosti se vracejí. V Severním Irsku po nocích hoří auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přízraky minulosti se vracejí. V Severním Irsku po nocích hoří auta

Spory mezi severoirskými nacionalisty a unionisty znovu ožily. Už více než týden v ulicích Belfastu noc co noc dochází k násilnostem. Irský ministr zahraničí Simon Coveney prohlásil, že to musí přestat, než bude někdo vážně zraněn nebo zemře. Také severoirská vláda odsoudila „naprosto nepřijatelné a neobhajitelné“ násilnosti. A do města míří i britský ministr pro Severní Irsko Brandon Lewis.

video: Reuters