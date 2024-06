VIDEO: Mír podle frontové linie bude jen pauzou před další válkou, varuje Zelenskyj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mír podle frontové linie bude jen pauzou před další válkou, varuje Zelenskyj

Mír s Ruskem by na nynější linii fronty byl jen pauzou před další válkou, kterou by ruský prezident Vladimir Putin chtěl získat nová území. V projevu před poslanci francouzského parlamentu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož se celá Evropa vinou Ruska ocitla ve válce, kterou Putin nesmí vyhrát.

video: Reuters