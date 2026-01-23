Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny. Poradce potvrdil nadcházející třístranná americko-rusko-ukrajinská jednání v Abú Zabí, kde se také mají separátně sejít zmocněnci obou prezidentů Steve Witkoff a Kirill Dmitrijev.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:31

Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce
Zahraniční
23. 1. 2026 7:32
01:07

Mladí instalatéři soutěžili v řemeslných dovednostech
Domácí
23. 1. 2026 7:14
01:59

Kovboj na koni se projížděl texaským supermarketem
Zahraniční
23. 1. 2026 5:00
03:34

Bojuji se závislostí na sladkém, přiznává moderátorka Alex Mynářová
Společnost
23. 1. 2026 0:06
40:35

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová
Domácí
23. 1. 2026 0:06
01:15

Vandal na Madeiře polil a zapálil Ronaldovu sochu
Sport
22. 1. 2026 19:40
00:58

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn
Zahraniční
22. 1. 2026 18:06
00:33

Podívejte se, jak vypadá brněnské přírodní kluziště z výšky
Domácí
22. 1. 2026 16:38
01:52

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut
Krimi
22. 1. 2026 16:24
00:30

Radary ve Stržanově? Správný krok, má jasno radnice
Domácí
22. 1. 2026 16:08
02:23

Trailer k filmu HŘÍŠNÍCI
Společnost
22. 1. 2026 15:48
00:42

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy
Domácí
22. 1. 2026 15:46
00:57

Zelenskyj v Davosu jednal s Trumpem, pak zkritizoval Evropu
Zahraniční
22. 1. 2026 15:36
00:35

Osm milionů za devatenáct hodin pro sbírku SOS Kyjev, hlásí Ondráček
Domácí
22. 1. 2026 15:08
00:36

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka
Krimi
22. 1. 2026 15:06
01:52

Babiš ocenil změnu Trumpova postoje
Domácí
22. 1. 2026 15:00
01:04

Zadržení čínského občana je vážná věc, vážnější, než předvolání velvyslance, řekl Babiš
Domácí
22. 1. 2026 14:44
00:44

Na stavbě D11 na Trutnovsku začíná ražba tunelu Opevnění
Domácí
22. 1. 2026 14:44
00:59

Vlak ve Španělsku narazil do jeřábu, několik lidí je zraněných
Zahraniční
22. 1. 2026 14:36
01:00

Chci 50 tisíc mrtvých Rusů měsíčně, stanovil cíl nový ukrajinský ministr obrany
Zahraniční
22. 1. 2026 14:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.