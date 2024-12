VIDEO: Mírová jednání mohou začít už v zimě, chceme udávat tón, prohlásil Tusk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mírová jednání mohou začít už v zimě, chceme udávat tón, prohlásil Tusk

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek navštíví Varšavu, kde by měl polským činitelům sdělit podrobnosti o svém víkendovém setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a příštím šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. V úterý to řekl polský premiér Donald Tusk. Mírová jednání by podle něj mohla teoreticky začít ještě tuto zimu.

video: Reuters