O americkém mírovém plánu pro Ukrajinu se zatím nejedná, oznámil mluvčí Kremlu

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko a Spojené státy dosud nevedou diskusi o detailech amerického návrhu na ukončení války na Ukrajině, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Tvrdí, že Moskva od Washingtonu neobdržela k plánu žádné oficiální podklady.
video: Reuters
