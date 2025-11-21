Miss Universe se stala Mexičanka Fatima Bosch
21. 11. 2025 11:30 Zahraniční
Mexičanka Fátima Bosch si vysloužila korunku Miss Universe 2025 navzdory dramatickému konfliktu s výkonným ředitelem tohoto ročníku Nawatem Itsaragrisilem. Ten ji veřejně urazil a vyvolal protest ostatních soutěžících, čímž její vítězství získalo symbolický náboj odvahy a odolnosti. Soutěž se konala v Thajsku, kde Nawat vlastní světovou soutěž Miss Grand International, která patří k největším soutěžím krásy na světě. Přes velkolepou produkci ze strany thajské organizace oznámil prezident Miss Universe Raul Rocha, že Nawatovo zapojení do některých akcí soutěže bude omezeno, kvůli jeho chování.
