Miss Universe se stala Mexičanka Fatima Bosch

Mexičanka Fátima Bosch si vysloužila korunku Miss Universe 2025 navzdory dramatickému konfliktu s výkonným ředitelem tohoto ročníku Nawatem Itsaragrisilem. Ten ji veřejně urazil a vyvolal protest ostatních soutěžících, čímž její vítězství získalo symbolický náboj odvahy a odolnosti. Soutěž se konala v Thajsku, kde Nawat vlastní světovou soutěž Miss Grand International, která patří k největším soutěžím krásy na světě. Přes velkolepou produkci ze strany thajské organizace oznámil prezident Miss Universe Raul Rocha, že Nawatovo zapojení do některých akcí soutěže bude omezeno, kvůli jeho chování.
video: Reuters
