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Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku

Zahraniční
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ale skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie Chaplin našel skutečný domov až ve Švýcarsku, kde strávil posledních 25 let života. Právě tady, vysoko nad Ženevským jezerem, dnes můžete nahlédnout do jeho soukromí.
video: yt / @LaTorpille
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