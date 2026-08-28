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Mladić dal chlapci čokoládu. Pak mu zabil otce

Zahraniční
Chlapec ve videu říká, že je mu dvanáct. Zřejmě chtěl působit starší, ve skutečnosti mu bylo osm let. Ratko Mladić ho pohladí po hlavě a podá mu čokoládu. Chlapec v tu chvíli ještě netuší, že jsou to poslední chvíle, kdy vidí svého otce a další příbuzné. Ti krátce nato padnou za oběť masakru ve Srebrenici.
video: Reuters
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