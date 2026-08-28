Mladić byl hrdina, říkají Srbové. Někteří ho nosí na tirčku
28. 8. 2026 11:38 Zahraniční
Někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Ratko Mladić, odsouzený za válečné zločiny, bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Byl to hrdina, říkají Srbové, které v ulicích Bělehradu oslovia agentura AP. Někteří z nich nosí jeho podobiznu na tričku.
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