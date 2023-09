VIDEO: Mluvím, ale stále nejsem zdravý. Speleolog čeká na záchranu kilometr pod zemí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Amerického speleologa, který se vydal na expedici do turecké jeskyně, náhle postihlo krvácení do žaludku. Kvůli svému zdravotnímu stavu uvázl tisíc metrů pod zemským povrchem. Podle agentury AP se nyní dostatečně zotavil na to, aby ho záchranné týmy mohly vyprostit. Turecké úřady však varují, že záchrana může trvat více jak tři nebo čtyři dny.

