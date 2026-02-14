V Mnichově demonstrovalo přes 200 tisíc lidí proti režimu v Íránu
14. 2. 2026 16:54 Zahraniční
Téměř 200 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti íránskému režimu. S odvoláním na bavorskou policii to uvedla agentura AFP. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, na níž vystoupil i syn posledního íránského šáha a jedna z nejvýraznějších postav íránského exilu Rezá Pahlaví. Lidé na demonstraci provolávali hesla na jeho podporu.
