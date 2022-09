VIDEO: V Mnichově začal Oktoberfest, koná se nehledě na pandemii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Mnichově začal Oktoberfest, koná se nehledě na pandemii

Mnichovský primátor Dieter Reiter dnes v poledne naražením prvního sudu piva zahájil 187. ročník Oktoberfestu, jednoho z nejslavnějších pivních festivalů světa. Svátek piva, který potrvá do 3. října, se koná ve stínu pandemie nemoci covid-19. To ale očividně návštěvníky neodradilo stejně jako chladné počasí a mrholení, protože do dějiště festivalu na Tereziánské louce zamířily tisíce lidí hned po otevření areálu krátce po deváté hodině.

video: Reuters