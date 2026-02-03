Módí sklidil v parlamentu potlesk za dohodu se Spojenými státy
3. 2. 2026 15:48 Zahraniční
Indičtí vládní poslanci gratulovali premiérovi Naréndrovi Módímu k přelomové obchodní dohodě se Spojenými státy. Dohoda výrazně snižuje cla na indické zboží z 50 na 18 procent. Oznámil ji americký prezident Donald Trump po telefonátu s Módím. Průlom přichází krátce po uzavření obchodní dohody Indie s Evropskou unií.
