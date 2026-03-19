Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

Zahraniční
Cíle Spojených států ve válce s Íránem se od jejího začátku nezměnily, prohlásil na tiskové konferenci americký ministr obrany Pete Hegseth. Jsou jimi zničení íránských zařízení na odpalování raket, obranného průmyslu a námořnictva. Washington chce podle šéfa Pentagonu rovněž zabránit tomu, aby Teherán mohl někdy získal jadernou zbraň. Hegseth také vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.