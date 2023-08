VIDEO: Mohavská poušť po největším požáru ve sledované historii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mohavská poušť po největším požáru ve sledované historii

Téměř 40 tisíc hektarů pouštních rostlin shořelo v Mohavské poušti na jihu Kalifornie. Byl to největší požár za několik posledních stovek let. Shořely statisíce stromů Joshua. Experti ale říkají, že vegetace se v poušti obnoví, bude to ovšem trvat dlouho, protože pouštní podmínky jsou pro obnovu života náročné.

video: Reuters