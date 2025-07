VIDEO: Vozítkem Mona Luna chce Evropa dobýt Měsíc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vozítkem Mona Luna chce Evropa dobýt Měsíc

Do roku 2030 by měla mít Evropa vlastní pojízdnou laboratoř, která by byla schopná provozu na Měsíci. Podle výrobce stroj umožní Evropě dosáhnout technologické nezávislosti v oblasti měsíčního průzkumu. Novinka byla oficiálně představena na 55. pařížském aerosalonu.

video: VENTURI