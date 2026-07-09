Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez obav vydala horská koza
9. 7. 2026 5:30 Zahraniční
Horolezec během výstupu na Mont Blanc zažil neobvyklé setkání. Zatímco se soustředil na zdolávání strmé skalní stěny, vedle něj se objevila horská koza, jako by šlo o tu nejpřirozenější věc na světě.
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Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez obav vydala horská koza
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