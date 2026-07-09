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Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez obav vydala horská koza

Zahraniční
Horolezec během výstupu na Mont Blanc zažil neobvyklé setkání. Zatímco se soustředil na zdolávání strmé skalní stěny, vedle něj se objevila horská koza, jako by šlo o tu nejpřirozenější věc na světě.
video: Instagram/@cakejaggaley
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