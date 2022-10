VIDEO: Je to obří penis velryby, nebo ne? Australanka na síti vyvolala poprask Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bizarní nález, který objevila Australanka při procházce na pláží Magnetického ostrova v severním Queenslandu, čeří vlny na síti TikTok. Žena podivnost, která se před ní objevila na písku omývaném křišťálově průzračnou vodou, natočila mobilem a video umístila na sociální síť. Ihned se rozhořela čilá diskuse na téma, co by to mohlo být, napsal zpravodajský server Yahoo News Australia.

video: TikTok/@bootscootinaf