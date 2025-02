VIDEO: Obří ryba chtěla ukousnout hlavu mořské panně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obří ryba chtěla ukousnout hlavu mořské panně

Mořskou pannu napadla obří ryba. Návštěvníci vodního světa v Číně trhnuli hrůzou, když hlava dívky, která pro publikum představovala mořskou pannu, zakousl do halvy. Jeseteři nemají zuby, takže to naštěstí dopadlo dobře a dívkla se ze sevření rychle osvobodila a nadechla se nad hladinou. Představení byla do odvolání zrušena.

video: AP