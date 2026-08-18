Na moskevský region mířily stovky dronů. Ukrajinci opět zasáhli i sklad Wildberries
18. 8. 2026 7:36 Zahraniční
Na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů, uvedl podle agentury AFP starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl sklad společnosti Wildberries, podle níž však dopad bezpilotního prostředku způsobil jen menší škody.
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