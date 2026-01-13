Moskva odklidila hromady sněhu do úzké ulice
13. 1. 2026 14:36 Zahraniční
Vskutku originální odpověď našli v Moskvě na klasickou nerudovskou otázku Kam s ním? Sníh z hlavních tahů totiž městské služby odvezly do vedlejší ulice. Ovšem ne jednu kárku nebo náklaďák, rovnou tuny sněhu! Hromada vysoko přesahuje chodníky i ploty domů. Místní natočili ironická videa a na sociální síti Telegram děkují ruským úřadům, že dělají pro lidi první poslední.
