VIDEO: Projeli jsme se ještě před otevřením přes most na poloostrov Pelješac Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Projeli jsme se ještě před otevřením přes most na poloostrov Pelješac

Původně měl být most otevřený už v dubnu, povede se to však až na konci července. Most na chorvatský poloostrov Pelješac, který propojí dvě samostatné části Chorvatska, rozdělené asi desetikilometrovým územím Bosny a Hercegoviny, je však už nyní připravený k otevření.

video: iDNES.cz