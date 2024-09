VIDEO: Most se zřítil do řeky i s projíždějícími auty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most se zřítil do řeky i s projíždějícími auty

Po tajfunu Yagi, který se prohnal Vietnamem, se v pondělí 9. září zřítil v provincii Phu Tho most. Okamžik pádu zachytila palubní kamera jednoho z projíždějících vozidel. Podle zpráv spadlo do řeky 10 osobních a nákladních automobilů a dvě motorky. Tři lidé byli z řeky vytaženi a byli převezeni do nemocnice, ale 13 dalších se stále pohřešuje. Padesátiletý Pham Truong Son, který zřícení mostu přežil, uvedl, že jel po mostě na motorce, když uslyšel hlasitý zvuk. Než si uvědomil, co se děje, spadl do řeky. Na severu Vietnamu přišlo v důsledku tajfunu Yagi o život nejméně 59 lidí, z toho 44 lidí zahynulo při bleskových záplavách a sesuvech půdy způsobených prudkými lijáky. Zraněných jsou stovky.

video: AP