Most se zřítil i s vozidlem do rozvodněné řeky

Řidič nákladního vozu se rozhodl vjet na visutý most, který vedl nad rozvodněnou řekou v ruské vesnici Uryum. Most však zátěž nevydržel a zřítil se do řeky i s vozidlem. Řidič nehodu přežil. Incident natočili ze břehu svědci.

video: Reuters