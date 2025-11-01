Motorkář narazil do auta po riskantním předjíždění

Zahraniční
Na rušné ulici v ruském Jekatěrinburgu se stala nehoda, kdy se motorkář snažil předjet kamion, ale svůj stroj neubrzdil před vozem v souběžném pruhu. Prudký náraz motocyklistu odmrštil a části jeho stroje se rozlétly po vozovce. Zraněného muže ošetřili přivolaní záchranáři, na místě mu pomáhali i kolemjdoucí.
video: AP
