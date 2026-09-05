Mrtví a zranění při ruských náletech na Ukrajinu
5. 9. 2026 12:50 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Čtyři lidé byli zabiti a sedm dalších zraněno při nočních ruských úderech na Ukrajinu, uvedli v sobotu ukrajinští představitelé..V Dněpropetrovské oblasti Rusko zaútočilo na průmyslový podnik v Kamjanském, přičemž zabilo čtyři lidi a pět dalších zranilo. V Kyjevské oblasti byli dva lidé zraněni při útoku na Boryspi. Ukrajinské letectvo na Telegramu uvedlo, že v noci bylo sestřeleno 128 ruských dronů.
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Mrtví a zranění při ruských náletech na Ukrajinu
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