Muhammad al-Dura se stal symbolem druhé intifády

Smrt dvanáctiletého Muhammada al-Duryho v Gaze v roce 2000 se stala jedním z nejznámějších symbolů izraelsko-palestinského konfliktu. Záběry, na nichž se chlapec krčí s otcem pod palbou a následně umírá, obletěly svět a vyvolaly vlnu emocí i obvinění. Dodnes se vedou spory o to, kdo byl za jeho smrt zodpovědný – palestinská strana obviňuje izraelskou armádu, zatímco Izrael tato tvrzení odmítá a mluví o falešné inscenaci.
video: X / @AnonHeel
