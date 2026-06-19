Muž v Anglii hodil dítě do výběhu krokodýlů, chlapec je v kritickém stavu
19. 6. 2026 14:56 Zahraniční
Návštěvníci zoologické zahrady v anglickém hrabství Cambridgeshire se ve čtvrtek stali svědky šokujícího útoku. Třicetiletý muž tam hodil tříletého chlapce do výběhu s krokodýly. Dítě utrpělo vážná zranění a zůstává v nemocnici. Podezřelého policisté po incidentu zadrželi a později ho propustili na kauci. Vyšetřují ho pro pokus o vraždu.
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