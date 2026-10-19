Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu
19. 10. 2026 13:36 Zahraniční
V australském městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie najel řidič do nezávislé poslankyně Helen Hainesové. Australský premiér Anthony Albanese incident označil za útok. Podle svědků se ozvala rána, načež viděli ženu zaklíněnou mezi dvěma vozidly. Hainesová je v nemocnici v kritickém stavu. Policie v souvislosti s incidentem zatkla třiačtyřicetiletého muže.
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Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu
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