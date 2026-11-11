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Muž bagrem poničil vládní budovu v Číně

Zahraniční
Policie v čínské provincii Šen-si zadržela sedmačtyřicetiletého muže, který pomocí bagru poškodil vládní budovu. Na videích šířících se po sociálních sítích je vidět, jak bagr strhává fasádu budovy. Místní média informovala, že zaměstnanci uvnitř budovy byli urychleně evakuováni. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, uvedla policie, která však nezveřejnila motiv činu.
video: AP, X@anthraxxxx
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