Muž bagrem poničil vládní budovu v Číně
11. 11. 2026 11:24 Zahraniční
Policie v čínské provincii Šen-si zadržela sedmačtyřicetiletého muže, který pomocí bagru poškodil vládní budovu. Na videích šířících se po sociálních sítích je vidět, jak bagr strhává fasádu budovy. Místní média informovala, že zaměstnanci uvnitř budovy byli urychleně evakuováni. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, uvedla policie, která však nezveřejnila motiv činu.
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Muž bagrem poničil vládní budovu v Číně
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