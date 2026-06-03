Muž se zabarikádoval s rukojmími v budově banky. Zastřelili ho agenti FBI
3. 6. 2026 18:48 Zahraniční
Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v kalifornském městě Bakersfield zastřelili muže, který držel rukojmí v budově, kde sídlí pobočka banky a školský úřad. Muž se v budově zabarikádoval v úterý odpoledne místního času. Držel jako rukojmí několik lidí. Dva z nich ještě ten den propustil po vyjednávání s úřady, informují o tom agentura AP a stanice CNN s odvoláním na policii.
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Muž se zabarikádoval s rukojmími v budově banky. Zastřelili ho agenti FBI
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