Muž brutálně skopl ženu z eskalátorů v metru

32letý Bradley Hill šokujícím způsobem zaútočil 9. září na ženu jedoucí po eskalátorech ve stanici metra v newyorském Brooklynu. Poté, co ženu na schodech minul, se otočil a vší silou do ní kopl. Žena následně po zádech padala několik metrů. Útočník poté v klidu odkráčel. Impulsem k útoku mělo být údajně to, že žena muže upozornila na to, že stačilo říct s dovolením a ona by mu na schodech uhnula. Žena utrpěla řezné rány a pohmožděniny, ale odmítla lékařskou pomoc. Útočníka se policii podrželo zadržet 17. září a nyní čelí obvinění z napadení.

video: NYPD