Muže napadl na ulici medvěd, zachránil ho taxikář

O půlnoci procházel muž na ulici Panina v Rusku, kde se do něj nečekaně zakousl medvěd. Napadeného zachránil řidič taxi, který viděl, co se děje, a začal troubit a blikat.Taxikář odvezl mladého muže do nejbližší nemocnice. Tržné rány, které utrpěl v několiokavteřinovém souboji naštěstí nebyly hluboké. Svědci potvrdili, že medvěd vyběhl z nedalekého lesa a tam po napadení také zmizel.

video: KameraOne