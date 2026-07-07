Muž vylezl v Moskvě na Stalinův mrakodrap
7. 7. 2026 15:12 Zahraniční
Neznámý „roofer“ vyšplhal na špičku stalinistického mrakodrapu na Kotělničeském nábřeží v Moskvě, který se tyčí do výšky 176 metrů. Po riskantním kousku po něm pátrá policie.
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