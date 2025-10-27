Muž v nacistické uniformě napadl ženu před barem v Georgii
27. 10. 2025 9:34 Zahraniční
Třiatřicetiletý Kenneth Leland Morgan z města Athens ve státě Georgia byl zatčen poté, co napadl ženu před barem, kam ho předtím odmítli vpustit kvůli jeho převleku za důstojníka SS. Muž udeřil studentku Grace Langovou skleněným půllitrem do obličeje poté, co se mu pokusila strhnout pásku se svastikou. Žena utrpěla zlomený nos, útočník nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví.
