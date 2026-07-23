Muž v nákupním centru ve Stuttgartu pobodal ženu. Poté ji zapálil
23. 7. 2026 15:44 Zahraniční
Útočník v nákupním středisku ve Stuttgartu na jihozápadě Německa ve čtvrtek pobodal ženu, kterou následně zapálil. Žena utrpěla vážná zranění. Útočníka, jehož motiv není jasný, policie zadržela. Uvedla, že veřejnosti další nebezpečí nehrozí.
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