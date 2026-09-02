Muž z New Yorku přežil zásah bleskem bez jediného popálení
2. 9. 2026 14:54 Zahraniční
Nečekaný zásah bleskem přežil obyvatel newyorského Staten Islandu Thomas Fahmy, když mířil na kontrolu k zubaři. Popsal silný otřes, brnění, bolest a pocit pálení po celém těle, následná vyšetření ale podle něj neodhalila žádné popáleniny. Vděčný za to, že přežil, se v neděli vydal do kostela poděkovat Bohu.
00:52
Na obchvat Dasného a Češnovic najedou řidiči 3. října
Domácí2. 9. 2026 15:12
00:46
Úder USA zasáhl svatbu v Íránu, umíraly i děti
Zahraniční2. 9. 2026 15:08
03:19
Stíhat někoho po 40 letech je protiústavní, namítal obhájce bývalého příslušníka StB. U soudu neuspěl
Krimi2. 9. 2026 13:48
03:19
Maxík se narodil bez končetin. Šancí je drahá bionika
Domácí2. 9. 2026 13:34
00:30
Messi jako řízek. Argentinci svérázně uctili hvězdu
Zahraniční2. 9. 2026 13:02
00:41
Policie pátrá po cyklistovi, který pěstí rozbil sklo u auta
Krimi2. 9. 2026 12:56
01:18
V botanické zahradě se blyští skleněné výtvory
Domácí2. 9. 2026 12:24
00:33
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera
Zahraniční2. 9. 2026 12:02
00:32
Putinovu kolonu ve Vladivostoku doprovázel vůz s protiletadlovým kulometem
Zahraniční2. 9. 2026 11:14
01:28
Policie v Lánech exhumuje ostatky Jana Masaryka
Domácí2. 9. 2026 11:08
00:39
Rusové se bojí ukrajinských dronů, kolem moskevské rozvodny staví klec
Zahraniční2. 9. 2026 10:08
01:24
Česká Třebová má novou knihovnu za téměř 140 milionů
Domácí2. 9. 2026 9:50
01:19
Kolem Sedlice a Hněvkova postaví nový obchvat
Domácí2. 9. 2026 9:16
00:51
Sloup Nejsvětější Trojice je po dvou letech vidět
Domácí2. 9. 2026 9:02
00:43
Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr
Zahraniční2. 9. 2026 8:30
01:52
Český talent Houška zazářil na kempu NBA
Sport2. 9. 2026 8:30
00:56