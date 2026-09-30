Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
30. 9. 2026 12:48 Zahraniční
Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabském Tabúku. Portál The Times of Israel psal o obavách z možného únosu. O únos se nejedná, uvedl však následně mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
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