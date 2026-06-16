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Muž stojí už 12 let. Chce se přiblížit bohu Šivovi

Zahraniční
Hinduistický asketa Dulal Giri Ji Maharaj podle svých stoupenců již zhruba 12 let neseděl ani neležel. Extrémní duchovní disciplínu podstupuje v rámci náboženské askeze s cílem dosáhnout hlubšího spojení s bohem Šivou. Jeho příběh nyní znovu vzbudil pozornost na sociálních sítích.
video: X/@Jimmyy__02
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