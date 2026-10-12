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Muž vlezl k tygrovi do výběhu, útok nepřežil

Zahraniční
V Yorkshire Wildlife Park v Doncasteru zemřel muž, který vstoupil do výběhu s tygrem. Napadl ho pětiletý samec amurského tygra Altai, který do parku přicestoval z Norska. Záchranářům se muže nepodařilo zachránit, tygr zůstal nezraněný ve svém výběhu.
video: X / @BenGrahamUK
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