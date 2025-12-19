Muž znásilňoval omámenou manželku a vše natáčel, dostal 8,5 roku
19. 12. 2025 16:08 Zahraniční
Na osm a půl roku poslal v pátek německý soud do vězení muže, který mnohokrát omámil svou manželku, následně ji sexuálně zneužíval a vše natáčel. Jednašedesátiletého muže ze západoněmeckých Cách, kterému média přezdívají cášský Pelicot podle podobného případu z Francie, shledal soudce vinným ze znásilnění a těžkého ublížení na zdraví.
