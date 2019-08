VIDEO: Muži do vesmíru, ženy k plotně. VW musel stáhnout reklamu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva kosmonauti letící do vesmíru, sportovec s protetickou nohou skákající do dálky a žena s kočárkem, která sedí v parku a čte si knihu. To jsou hrdinové nové reklamy na elektrický model Volkswagen Golf, která hlásá, že můžeme dosáhnout čehokoliv, když se přizpůsobíme. Podle kritiků však reklama ukazuje, že to platí hlavně pro muže, a proto byla ve Velké Británii zakázána.

video: Volkswagen