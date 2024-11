VIDEO: Na poškození kabelů hleďme jako na sabotáž, prohlásil německý ministr Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na poškození kabelů hleďme jako na sabotáž, prohlásil německý ministr

Na poškození dvojice podmořských optických kabelů v Baltském moři je třeba pohlížet jako na sabotáž, řekl v úterý německý ministr obrany Boris Pistorius. Litevské námořnictvo zesílilo monitorování svých vod. Evropští šéfové diplomacie odsoudili „bezprecedentní“ a systematické útoky Ruska na evropskou bezpečnostní architekturu. Jeden z kabelů spojoval Litvu se Švédskem, druhý Německo s Finskem. „Nikdo nevěří, že tyto kabely byly přerušeny náhodou. Nechci věřit ani verzím, že šlo o kotvy, které náhodou způsobily poškození,“ řekl Pistorius před setkáním ministrů obrany Evropské unie v Bruselu. „Proto musíme konstatovat, aniž bychom věděli, kdo za tím stojí, že je to ‚hybridní‘ akce. A také musíme předpokládat, aniž bychom to zatím věděli, že je to sabotáž.“ O tom, že nejde o náhodu, zvlášť když se vezmou v potaz i další hybridní hrozby ze strany Ruska, je přesvědčena také německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Nyní to zažíváme i v Německu... s kybernetickými útoky, se sledováním kritické infrastruktury, s náhlými výbuchy balíků při přepravě v letadlech a včera (v pondělí)... s datovým kabelem mezi Finskem a Německem,“ řekla při návštěvě Polska.

video: Reuters