Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero
23. 9. 2025 19:26 Zahraniční
Ve východní části Tchaj-wanu se kvůli dešti způsobenému supertajfunem Ragasa vylilo z břehů horské bariérové jezero, oznámili místní hasiči. Dva lidé při tom zahynuli, dalších 30 se pohřešuje. Voda z vylitého jezera uvěznila v nedalekém městě 260 lidí.
