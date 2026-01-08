Naděje pro zadržovaného Čecha. Venezuela propouští zahraniční vězně
8. 1. 2026 20:30 Zahraniční
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ uvedl, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Mezi cizince vězněné ve Venezuele patří i Čech Jan Darmovzal. Informaci, zda je i on mezi propuštěnými, České ministerstvo zahraničí nemá. Španělsko oznámilo propuštění pěti svých občanů.
